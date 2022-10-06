Spiegel: полиция Германии допускает участие государственного деятеля во взрывах на «Северных потоках»

2022-10-06

01:47

По информации издания Spiegel, Немецкая федеральная полиция BKA считает, что взрывы на газопроводе Nord Stream на прошлой неделе были целенаправленным актом саботажа.

В полиции Германии считают вероятным причастность государственных деятелей или структур, но не называют никаких имен.

Такой вывод был сделан с учетом сложности организации взрывов на газопроводах, а также необходимой подготовки. 

Полиция также предупредила о дальнейших актах саботажа против критически важной инфраструктуры после недавних взрывов.

Опубликовано: Светлана Репина









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