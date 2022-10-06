Spiegel: полиция Германии допускает участие государственного деятеля во взрывах на «Северных потоках»

По информации издания Spiegel, Немецкая федеральная полиция BKA считает, что взрывы на газопроводе Nord Stream на прошлой неделе были целенаправленным актом саботажа.

В полиции Германии считают вероятным причастность государственных деятелей или структур, но не называют никаких имен.

Такой вывод был сделан с учетом сложности организации взрывов на газопроводах, а также необходимой подготовки.

Полиция также предупредила о дальнейших актах саботажа против критически важной инфраструктуры после недавних взрывов.