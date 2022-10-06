Трамп осудил Байдена за «мольбы» к другим странам о производстве нефти

Бывший американский президент Дональд Трамп подверг жёсткой критике своего преемника Джо Байдена за «мольбы» к другим странам о производстве нефти.

В четверг, 6 октября 2022 года, бывший президент США Дональд Трамп во время своей речи на конференции в Майами осудил своего преемника Джо Байдена, который умоляет другие страны о производстве нефти.

Трамп объяснил своё негодование тем, что просьбы администрации Байдена о «чёрном золоте» – «это просто сумасшествие», так как у США нефти «под ногами больше, чем у кого бы то ни было».