Трамп осудил Байдена за «мольбы» к другим странам о производстве нефти
2022-10-06
01:47
Бывший американский президент Дональд Трамп подверг жёсткой критике своего преемника Джо Байдена за «мольбы» к другим странам о производстве нефти.
В четверг, 6 октября 2022 года, бывший президент США Дональд Трамп во время своей речи на конференции в Майами осудил своего преемника Джо Байдена, который умоляет другие страны о производстве нефти.
Трамп объяснил своё негодование тем, что просьбы администрации Байдена о «чёрном золоте» – «это просто сумасшествие», так как у США нефти «под ногами больше, чем у кого бы то ни было».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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