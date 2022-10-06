По словам Дурова обновление мессенджера WhatsApp делает телефоны беззащитными
2022-10-06
01:52
Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что телефоны с установленным WhatsApp находятся в зоне риска и могут в любой момент подвергнуться атаке хакеров после последнего обновления мессенджера.
"Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", - написал Дуров.
Подобные проблемы безопасности были неоднократно отмечены в WhatsApp с 2017 года, а до 2016 года у мессенджера отсутствовало шифрование.
"Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами... ", - добавил Дуров.
В заключение он подчеркнул, что сам не пользуется WhatsApp и удалил его из телефона много лет назад.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе