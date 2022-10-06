По словам Дурова обновление мессенджера WhatsApp делает телефоны беззащитными

Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что телефоны с установленным WhatsApp находятся в зоне риска и могут в любой момент подвергнуться атаке хакеров после последнего обновления мессенджера.

"Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", - написал Дуров.

Подобные проблемы безопасности были неоднократно отмечены в WhatsApp с 2017 года, а до 2016 года у мессенджера отсутствовало шифрование.

"Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами... ", - добавил Дуров.

В заключение он подчеркнул, что сам не пользуется WhatsApp и удалил его из телефона много лет назад.