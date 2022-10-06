Генерал-полковник Картаполов назвал главные проблемы российских войск

В эфире канала «Соловьев.Live» генерал-полковник Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне, назвал главную проблему российской армии.

По его словам, это недостаточно эффективная работа разведки. Он отметил, что средства разведки следовало задействовать для определения оперативного построения соперника и контроля за его объектами.

Картаполов недоволен работой Воздушно-космических сил, которые отвечают за спутниковую группировку, а также действиями ГРУ Генштаба.

При этом генерал сказал, что сейчас ни у кого нет достаточной информации, чтобы обсуждать решения Генштаба.