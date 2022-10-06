Evening Standart: в Лондоне сочли спекуляцией названную дату коронации Карла III

Букингемский дворец заявил, что названная агентством Bloomberg дата коронации Карла III является спекуляцией.

6 октября британская газета Evening Standart, со ссылкой на представителя Букингемского дворца, сообщила о том, что к опубликованной американским информационным агентством Bloomberg дате коронации Карла III необходимо относиться «с большой долей скептицизма».

Отмечается, что в настоящее время точная дата коронации нового британского монарха неизвестна, а названная Bloomberg, со ссылкой на источник в правительстве Соединённого Королевства, дата представляет собой «чистую спекуляцию».