Evening Standart: в Лондоне сочли спекуляцией названную дату коронации Карла III

2022-10-06

02:10

Букингемский дворец заявил, что названная агентством Bloomberg дата коронации Карла III является спекуляцией.

6 октября британская газета Evening Standart, со ссылкой на представителя Букингемского дворца, сообщила о том, что к опубликованной американским информационным агентством Bloomberg дате коронации Карла III необходимо относиться «с большой долей скептицизма».

Отмечается, что в настоящее время точная дата коронации нового британского монарха неизвестна, а названная Bloomberg, со ссылкой на источник в правительстве Соединённого Королевства, дата представляет собой «чистую спекуляцию».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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