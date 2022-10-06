Вице-президент США Камала Харрис попала в странную автомобильную аварию
2022-10-06
02:25
Washington Post сообщает, что автомобиль, который вез на работу вице-президента США Камалу Харрис, попал в аварию. Это произошло еще 3 октября, но секретная служба пыталась скрыть инцидент, ссылаясь на «техническую неисправность».
Журналистам стало известно, что агент секретной службы, который управлял спортивным внедорожником, врезался в бордюр в туннеле в центре города.
Удар был настолько сильный, что пришлось менять колесо. Харрис пересадили в другой автомобиль и отвезли в Белый дом. В аварии никто не пострадал.
Авария вызывает множество вопросов, поскольку агенты, которые возят первых лиц государства, проходят специальную подготовку, нештатной ситуации на дороге не было, а маршрут движения не отличался от стандартного.
Опубликовано: Светлана Репина
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