Вице-президент США Камала Харрис попала в странную автомобильную аварию

Washington Post сообщает, что автомобиль, который вез на работу вице-президента США Камалу Харрис, попал в аварию. Это произошло еще 3 октября, но секретная служба пыталась скрыть инцидент, ссылаясь на «техническую неисправность».

Журналистам стало известно, что агент секретной службы, который управлял спортивным внедорожником, врезался в бордюр в туннеле в центре города.

Удар был настолько сильный, что пришлось менять колесо. Харрис пересадили в другой автомобиль и отвезли в Белый дом. В аварии никто не пострадал.

Авария вызывает множество вопросов, поскольку агенты, которые возят первых лиц государства, проходят специальную подготовку, нештатной ситуации на дороге не было, а маршрут движения не отличался от стандартного.