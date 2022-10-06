17 человек погибли в ДТП в Гватемале
2022-10-06
02:35
На юго-востоке Гватемалы 17 человек погибли в результате падения автомобиля с 25-метрового обрыва.
6 октября добровольческая пожарная служба CBV в своём аккаунте Twitter сообщила, что в деревне Конакасте на юго-востоке Гватемалы водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало с 25-метрового обрыва.
В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 17 человек, ещё 13 человек получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в местные учреждения здравоохранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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