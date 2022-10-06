Россия начала работу над собственной космической станцией

Исполнительный директор Роскосмоса по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил журналистам о начале предварительных проектировочных работ по созданию собственной орбитальной станции.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. По его словам, сейчас не планируется прекращать полеты на Международную космическую станцию.

Крикалев сказал, что россияне планируют летать на МКС до тех пор. Пока не создадут собственную инфраструктуру.

Он не назвал сроков создания новой станции, но уточнил, что она будет эксплуатироваться в рамках международного сотрудничества.