Из-за астероида, погубившего динозавров, началось цунами с волнами в 4,5 км

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что после падения астероида на Землю 66 млн лет назад началось цунами с волнами в 4,5 км. Тогда же погибли динозавры.

Согласно результатам исследования, опубликованным в AGU Advances, скорость волн достигала 720 км/ч. Такую информацию удалось получить с помощью компьютерного моделирования.

Ученые до сих пор спорят о том, как именно падение астероидов погубило динозавров. Новые данные могут приоткрыть завесу тайны.