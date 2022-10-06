Из-за астероида, погубившего динозавров, началось цунами с волнами в 4,5 км
2022-10-06
02:50
Ученые из Мичиганского университета выяснили, что после падения астероида на Землю 66 млн лет назад началось цунами с волнами в 4,5 км. Тогда же погибли динозавры.
Согласно результатам исследования, опубликованным в AGU Advances, скорость волн достигала 720 км/ч. Такую информацию удалось получить с помощью компьютерного моделирования.
Ученые до сих пор спорят о том, как именно падение астероидов погубило динозавров. Новые данные могут приоткрыть завесу тайны.
Опубликовано: Светлана Репина
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