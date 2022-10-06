Байден рассказал, что остался без дома из-за удара молнии

2022-10-06

03:07

Президент США Джо Байден заявил, что 15 лет назад остался без дома из-за попадания в него молнии.

6 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своей речи по поводу причинённых тропическим ураганом «Иан» решил поделиться с общественностью трогательной историей из жизни.

Байден утверждает, что 15 лет назад в его дом попала молния, оставив на тот момент будущего американского лидера и его семью без крыши над головой, поэтому разделяет чувства жертв «Иан».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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