Сербия не пустила в Венгрию 200 мигрантов, забрав у них деньги и оружие

МВД Сербии сообщает о задержании 200 мигрантов, пытавшихся попасть в Венгрию. У них изъяты деньги и оружие.

Сербские власти указывают на рост числа нелегальных мигрантов и беженцев, которые путешествуют в Евросоюз через Балканские государства.

Люди прибывают в основном из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также из Центральной Азии и других стран Ближнего Востока.

Действия сербской полиции предприняты после того, как лидеры Венгрии, Сербии и Австрии пообещали принять более жесткие меры по сдерживанию потока нелегальных мигрантов в Европейский Союз через Западные Балканы.