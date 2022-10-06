Пекин обвинил Вашингтон в эскалации напряженности в регионе Японского моря
2022-10-06
05:39
Китай в среду (5 октября) обвинил Соединенные Штаты в эскалации обстановки безопасности в регионе на заседании Совета Безопасности ООН.
Отметив запуск Пхеньяном баллистической ракеты, прошедшей над Японией, заместитель посла Китая Гэн Шуан указал на «многочисленные совместные военные учения, проводимые США и другими странами региона».
«Недавние пуски Северной Кореи тесно связаны с серией военных учений в регионе», — сказал он.
«Что касается ядерной проблемы, Соединенные Штаты придерживаются двойных стандартов и занимаются политическим маневрированием, отравляя обстановку безопасности в регионе. В этом контексте усиление напряженности на полуострове не должно быть неожиданностью», — добавил китайский представитель, призвав Вашингтон «ответить на разумные опасения» со стороны Пхеньяна.
Он напомнил, что в конце 2019 года Китай и Россия предложили резолюцию об ослаблении санкций против Северной Кореи. По его словам, на столе все еще находится текст, который мог бы «создать благоприятную атмосферу для возобновления диалога».
«Китай и Россия хотят вознаградить Северную Корею за ее плохие дела, и Совет не может воспринимать это всерьез», — ответила посол США Линда Томас-Гринфилд, защищаясь от какой-либо ответственности за обстрелы северных корейцев и призывая «усилить санкции, а не смягчить их».
Опубликовано: Тарас Медведев
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