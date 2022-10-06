Десятки мигрантов пропали без вести при крушении парусника у берегов Греции
2022-10-06
05:48
Десятки мигрантов пропали без вести после крушения в ночь со среды 5 апреля на четверг 6 апреля парусника, пойманного сильным ветром у южного побережья Греции, сообщили в береговой охране.
Пресс-секретарь сообщила, что семь человек, которые были спасены недалеко от острова Китера, сказали, что на борту лодки, когда она затонула, было еще 95 человек.
«Лодка затонула, и они оказались в воде», — сказала она AFP. Она добавила, что выжившим удалось добраться до берега возле порта на острове, и о них позаботились пожарные и полиция.
По ее словам, информация об их национальности была доступна не сразу. По словам пресс-секретаря, в регионе дул ветер со скоростью более ста километров в час. Все больше и больше мигрантов прибывают в южную Грецию из соседней Турции, поскольку контрабандисты пытаются обойти усиление патрулирования в Эгейском море, чтобы добраться до Италии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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