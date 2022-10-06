Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании до «негативного»
2022-10-06
05:52
Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного» в среду (5 октября), через несколько дней после аналогичного решения агентства S&P.
Эти меры, предпринятые для стимулирования роста, «могут привести к значительному увеличению бюджетного дефицита в среднесрочной перспективе», говорится в пресс-релизе Fitch.
Агентство США сохранило рейтинг суверенного долга Великобритании на уровне AA-, что на одну ступень ниже рейтинга S&P. Но снижение прогноза сигнализирует о риске понижения этого рейтинга, если экономическая ситуация в стране не улучшится.
«Фискальный пакет, объявленный без компенсационных мер или независимой оценки его влияния на государственные финансы, и несоответствие между фискальной и денежно-кредитной политикой, учитывая сильное инфляционное давление, имели, по мнению Fitch, негативные последствия для доверия финансовых рынков и доверия к политическим кругам», — уточняет агентство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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