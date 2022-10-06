Германия репатриирует сторонников ИГ и детей из лагерей в Сирии
2022-10-06
06:39
Правительство Германии в очередной раз вернуло в страну из лагеря для военнопленных в Сирии ряд сторонников джихадистского ополчения Исламского государства (ИГ) и их детей.
Как заявила в среду вечером в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок, семь детей и четыре женщины были доставлены в Германию ночью из лагеря Рож на северо-востоке Сирии. Вернулся и молодой человек, которого привезли в Сирию в 11-летнем возрасте. Женщин и молодого человека взяли под стражу сразу после прибытия в Германию.
Бербок подчеркивает, что «рада, что этим действием теперь можно закрыть почти все известные дела. Поэтому мы не должны оставлять их в лагерях на северо-востоке Сирии без перспективы». Однако возвращенные женщины и молодой человек должны будут ответить за свои действия, отметила глава МИД ФРГ.
Бербок выразила благодарность курдскому самоуправлению на северо-востоке Сирии, которое сделало репатриацию возможной, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Также она поблагодарила США за материально-техническую поддержку.
В ходе шести кампаний по возвращению федеральное правительство доставило в Германию в общей сложности 26 женщин, 76 детей и одного подростка из северо-восточной Сирии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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