Россия готова поставлять газ в Европу по «Северному потоку-2»

2022-10-06

06:45

По информации из Москвы, предполагаемый акт саботажа против трубопроводов обошел одну линию магистрали «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Что касается «Северного потока — 2», то, по предварительным оценкам, этот газопровод фактически находится в технически пригодном состоянии», — заявил в среду в эфире государственного телевидения министр энергетики России Александр Новак. Он предложил поставлять газ в Европу по этому трубопроводу. При этом он призвал Россию принять участие в расследовании диверсии.

В конце сентября под водой на балтийском трубопроводе произошли взрывы. Обе нитки газопровода «Северный поток-1» и одна нитка «Северного потока-2» дали течь. Эксперты предполагают акт государственной диверсии. 

Президент России Владимир Путин недавно обвинил британцев и американцев в атаке на газопровод. По его словам, это бенефициары акта саботажа. 

Газопровод «Северный поток-1» не поставлял газ из России с начала сентября по техническим причинам, которые не могут быть устранены из-за санкций.

Вместо этого Москва предложила в качестве альтернативы «Северный поток — 2», хотя его сертификация была окончательно остановлена Германией в феврале. Поставки газа в ЕС возможны при необходимости, заверил Новак.

Опубликовано: Тарас Медведев









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