Испания и Германия намерены построить газопровод через Пиренеи

2022-10-06

07:23

Проект германо-испанского газопровода Midcat через Пиренеи обсудили на высшем уровне канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Испании Санчес, сообщает Europa Press.

Проект, который по мнению сторон будет иметь «важное значение» для обеспечения «голубым топливом» экономики Германии, рассчитан на ввод в эксплуатацию в 2025 году. 

Президент Франции Макрон пока не поддержал эту инициативу соседей, но Испания и ФРГ намерены склонить его к принятию положительного решения.

Опубликовано: Тарас Медведев









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