Испания и Германия намерены построить газопровод через Пиренеи
2022-10-06
07:23
Проект германо-испанского газопровода Midcat через Пиренеи обсудили на высшем уровне канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Испании Санчес, сообщает Europa Press.
Проект, который по мнению сторон будет иметь «важное значение» для обеспечения «голубым топливом» экономики Германии, рассчитан на ввод в эксплуатацию в 2025 году.
Президент Франции Макрон пока не поддержал эту инициативу соседей, но Испания и ФРГ намерены склонить его к принятию положительного решения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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