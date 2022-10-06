Испания и Германия намерены построить газопровод через Пиренеи

Проект германо-испанского газопровода Midcat через Пиренеи обсудили на высшем уровне канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Испании Санчес, сообщает Europa Press.

Проект, который по мнению сторон будет иметь «важное значение» для обеспечения «голубым топливом» экономики Германии, рассчитан на ввод в эксплуатацию в 2025 году.

Президент Франции Макрон пока не поддержал эту инициативу соседей, но Испания и ФРГ намерены склонить его к принятию положительного решения.