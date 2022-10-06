Экс-президент Польши Коморовски призвал Зеленского к мирным переговорам с Путиным
2022-10-06
07:24
Бывший президент Польши Бронислав Коморовски посоветовал президенту Украины сесть и поговорить с Владимиром Путиным, сообщает tvp.info.
"Зеленский играет мускулами и уже приспосабливается к тому, что Путин эту войну, вероятно, проиграет, но шкуру медведя пока делить не стоит. Медведь еще жив и бродит по лесу", - сказал он в эфире радио RMF FM.
В ходе разговора ведущий спросил о последнем указе президента Украины, согласно которому переговоры с Россией могут состояться только после отстранения Владимира Путина от власти.
"Президент Зеленский ранее говорил о готовности поговорить с Путиным. Я понимаю, что обстоятельства изменились, но мне кажется, что к более ранним заявлениям президента следует отнестись серьезно. Я считаю, что для мира, для Украины, Польши и Европы было бы более выгодно, если бы решения искались как можно скорее в дипломатической сфере, а не только в военной", - сказал Коморовски.
Он подчеркнул, что "выступал бы за готовность говорить о мире и безопасности Украины даже с Путиным".
Опубликовано: Николай Скира
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