В 2022 году Чехия поставила Украине вооружений почти на €2 млрд

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила в среду, 5 октября, что стоимость экспорта вооружений и военной техники из Чехии в Украину в этом году достигла 47 млрд крон, или около 1,9 млрд евро.

По словам министра, в качестве помощи Чешская Республика предоставила оборудование на сумму 4,2 миллиарда крон или более 170 миллионов евро.

Чернохова сообщила, что в среду правительство одобрило дальнейшую помощь Украине. Она добавила, что речь идет о тяжелой технике, но подробностей из соображений безопасности не раскрыла. Министр встретился с представителями чешской оружейной промышленности, которые также не раскрыли, какое оружие будет поставляться в Украину.

По словам Черноховой, речь идет о тяжелом и легком вооружении и боеприпасах. Фото и видео, циркулирующие в социальных сетях, а также заявления Украины или ее союзников показывают, что из Чехии отправились танки, вертолеты, артиллерийские орудия и ракетные установки. Чернохова заявила, что Украина сама не желает раскрывать характеристики поставляемого оружия.

Министр отметила, что нынешняя ситуация может помочь восстановить положение, которое чешская военная промышленность занимала в 1920-х и 1930-х годах. Чернохова поблагодарила чешские компании за оперативную поставку оружия и увеличение его производства.