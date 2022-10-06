Итальянские ВВС перехватили и вернули в Калининград влетевших в Польшу и Швецию российские истребители

Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Польши, а затем Швеции, сообщает tvp.info.

"Еще один экстренный старт итальянских ВВС. Eurofighter были задействованы в в рамках операции Baltic Air Policing", — сообщили итальянские ВВС в социальных сетях.

По их утверждениям российские истребители были возвращены в Калининград.

Летчики французских истребителей Eurofighter Typhoon дислоцируются в польском Мальборке.

Миссия Baltic Air Policing выполняется с 2004 года, то есть с тех пор, как Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу.