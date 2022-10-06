NYT: США знают о причастности спецслужб Украины к убийству Дугиной в Москве
2022-10-06
08:56
Издание New York Times утверждают, что власти США уверены в причастности Киева к убийству Дугиной.
6 октября журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что изначально правительство Соединённых Штатов не было информировано Киевом о том, что спецагенты ВСУ намереваются осуществить покушение на российского философа Александра Дугина в Москве, в результате которого погибла его дочь Дарья.
По данным NYT, теперь же в Вашингтоне осведомлены о причастности украинских военизированных ведомств к ликвидации Дугиной на территории России и предостерегли Киев от таких акций ввиду их опасности и провокативности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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