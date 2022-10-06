Издание New York Times утверждают, что власти США уверены в причастности Киева к убийству Дугиной.

6 октября журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что изначально правительство Соединённых Штатов не было информировано Киевом о том, что спецагенты ВСУ намереваются осуществить покушение на российского философа Александра Дугина в Москве, в результате которого погибла его дочь Дарья.

По данным NYT, теперь же в Вашингтоне осведомлены о причастности украинских военизированных ведомств к ликвидации Дугиной на территории России и предостерегли Киев от таких акций ввиду их опасности и провокативности.