Лукашенко подписал закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам Беларуси

В четверг стало известно о том, что белорусское правительство запретило продавать электронные системы курения и испарения табака несовершеннолетним в стране.

Александр Лукашенко ратифицировал правительственный закон с названием "Об основах государственной молодежной политики", в рамках которого среди прочего запрещается продавать несовершеннолетним электронные сигареты, средства для испарении содержащихся в табаке веществ и жидкостей с никотином для вдыхания на территории Беларуси.

Примечательно, что подобный закон в белорусском государстве является уже вторым по счёту: ещё& 21 мая 2020 был утверждён документ с аналогичным пунктом, возбраняющий реализацию вейпов и POD-систем подросткам.