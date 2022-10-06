Лукашенко подписал закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам Беларуси
2022-10-06
09:04
В четверг стало известно о том, что белорусское правительство запретило продавать электронные системы курения и испарения табака несовершеннолетним в стране.
Александр Лукашенко ратифицировал правительственный закон с названием "Об основах государственной молодежной политики", в рамках которого среди прочего запрещается продавать несовершеннолетним электронные сигареты, средства для испарении содержащихся в табаке веществ и жидкостей с никотином для вдыхания на территории Беларуси.
Примечательно, что подобный закон в белорусском государстве является уже вторым по счёту: ещё& 21 мая 2020 был утверждён документ с аналогичным пунктом, возбраняющий реализацию вейпов и POD-систем подросткам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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