Путин подписал указ об изменении закона по отсрочке от мобилизации
2022-10-06
09:21
Владимир Путин ратифицировал президентский указ, который изменяет прежний указ об отсрочке от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации в России.
Пресс-служба Кремля уведомляет, что утром 6 октября Владимир Путин собственноручно подписал указ о внесении изменений в прежний указ, котором регламентировалось право военнообязанных россиян на получение отсрочки от призыва в войска в ходе частичной мобилизации в России.
Согласно обновлённому указу Путина, на отсрочку претендуют учащиеся очной и очно-заочной форму обучения высших и средних учебных заведений с государственной аккредитацией. Также отсрочку получают аспиранты, учащиеся инновационных научных центров в духовных академиях и семинариях, занятых обучением будущих священников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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