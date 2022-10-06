Путин подписал указ об изменении закона по отсрочке от мобилизации

Владимир Путин ратифицировал президентский указ, который изменяет прежний указ об отсрочке от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации в России.

Пресс-служба Кремля уведомляет, что утром 6 октября Владимир Путин собственноручно подписал указ о внесении изменений в прежний указ, котором регламентировалось право военнообязанных россиян на получение отсрочки от призыва в войска в ходе частичной мобилизации в России.

Согласно обновлённому указу Путина, на отсрочку претендуют учащиеся очной и очно-заочной форму обучения высших и средних учебных заведений с государственной аккредитацией. Также отсрочку получают аспиранты, учащиеся инновационных научных центров в духовных академиях и семинариях, занятых обучением будущих священников.