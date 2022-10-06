Маск: жители восточных регионов Украины предпочитают Россию и хотят быть её частью

Илон Маск утверждает, что население некоторых регионов, которые Киев считает своими, хотели бы жить в России.

6 октября американский предприниматель Илон Маск публично заявил, что жители восточной части Украины и Донбасса (вошёл в состав РФ в качестве ДНР и ЛНР) хотят быть частью России, о чём сообщили в ходе референдумов.

По мнению Маска, коллективный Запад и Киев обязаны уважать право Донбасса на самоопределение.

Также Илон Маск утверждает, что существенная часть населения Украины действительно хочет оставаться под контролем Киева и не намерена жить в России.