Маск: жители восточных регионов Украины предпочитают Россию и хотят быть её частью
2022-10-06
09:26
Илон Маск утверждает, что население некоторых регионов, которые Киев считает своими, хотели бы жить в России.
6 октября американский предприниматель Илон Маск публично заявил, что жители восточной части Украины и Донбасса (вошёл в состав РФ в качестве ДНР и ЛНР) хотят быть частью России, о чём сообщили в ходе референдумов.
По мнению Маска, коллективный Запад и Киев обязаны уважать право Донбасса на самоопределение.
Также Илон Маск утверждает, что существенная часть населения Украины действительно хочет оставаться под контролем Киева и не намерена жить в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе