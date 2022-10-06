Кортнев: отъезд Галкина и Пугачёвой из России на эмоциях навсегда закрыл им дорогу домой

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев убеждён, что Алла Пугачёва и Максим Галкин поторопились, покинув Россию. Сделали они это, скорее всего, на эмоциях.

Лидер группы "Несчастный случай" и актер Алексей Кортнев считает, что Алла Пугачёва и Максим Галкин приняли поспешное решение, принятое, скорее всего, эмоциями.

А далее проблема нарастала как снежный ком, прошедший точку невозврата.

Кортнев поделился своим мнением: "Я думаю, что отъезд Аллы Борисовны и Максима в Израиль был спонтанным, эмоциональным и, может, сиюминутным порывом. Была возможность, не надо было заботиться о гражданстве - сели и полетели"

Кортнев добавил, что Пугачёва вернулась домой, её уже "не приняли".