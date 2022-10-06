SZ: 23 муниципалитета ФРГ просят деньги у Берлина из-за беженцев с Украины

2022-10-06

09:30

Издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что всё большее количество мэров немецких земель обращаются к Берлину за финансовой помощью из-за наплыва украинских беженцев.

В четверг немецкая газета SZ сообщила, что представители администраций 23-ёх муниципалитетов в германской земле Баден-Вюртемберге написали коллективное письмо в Берлин с просьбой о предоставлении финансирования ввиду существенного наплыва украинских беженцев из-за начавшейся в Украине российской спецоперации.

Также мэры Баден-Вюртемберге написали письма в МВД Германии, где признались, что регион испытывает большие трудности из-за неспособности обеспечить украинских мигрантов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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