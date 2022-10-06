SZ: 23 муниципалитета ФРГ просят деньги у Берлина из-за беженцев с Украины
2022-10-06
09:30
Издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что всё большее количество мэров немецких земель обращаются к Берлину за финансовой помощью из-за наплыва украинских беженцев.
В четверг немецкая газета SZ сообщила, что представители администраций 23-ёх муниципалитетов в германской земле Баден-Вюртемберге написали коллективное письмо в Берлин с просьбой о предоставлении финансирования ввиду существенного наплыва украинских беженцев из-за начавшейся в Украине российской спецоперации.
Также мэры Баден-Вюртемберге написали письма в МВД Германии, где признались, что регион испытывает большие трудности из-за неспособности обеспечить украинских мигрантов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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