Байден выругался в прямом эфире с включенным микрофоном

Джо Байден использовал ненормативную лексику, что попало на видео журналистов.

6 октября стало известно, что приехавший во Флориду после урагана "Иан" Джо Байден пообщался с представителями мэрий местных городов, что транслировалось по национальному телевидению Соединённых Штатов в прямом эфире. В ходе беседы с одним из политиков американский президент заявил, что "никому не одолеть Байдена".

Примечательно, что в этом высказывании Джо Байден использовал английскую нецензурную лексику, а ввиду включенного микрофона журналистов, ругательства Байдена слышали все американцы.