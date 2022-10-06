Байден выругался в прямом эфире с включенным микрофоном

2022-10-06

09:37

Джо Байден использовал ненормативную лексику, что попало на видео журналистов.

6 октября стало известно, что приехавший во Флориду после урагана "Иан" Джо Байден пообщался с представителями мэрий местных городов, что транслировалось по национальному телевидению Соединённых Штатов в прямом эфире. В ходе беседы с одним из политиков американский президент заявил, что "никому не одолеть Байдена".

Примечательно, что в этом высказывании Джо Байден использовал английскую нецензурную лексику, а ввиду включенного микрофона журналистов, ругательства Байдена слышали все американцы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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