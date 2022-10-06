Лисицын заявил о начале контрнаступления казачьего полка на Красный Лиман

Российский военкор Евгений Лисицын утверждает, что казачий полк армии РФ выдвинулся в наступление на Краснолиманском направлении.

Утром 6 октября российский военный корреспондент Евгений Лисицын публично заявил, что 208-ой казачий полк вооружённых сил России пошёл в наступление на Красный Лиман в Донецкой Народной республике, недавно оставленный российскими войсками из-за риска окружения и занятый солдатами ВСУ.

По словам Лисицына, уже на старте контрнаступательной операции на Краснолиманском направлении фронта казаки демонстрируют успехи, освободив населённый пункт Диброво в ДНР.