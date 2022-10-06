Лисицын заявил о начале контрнаступления казачьего полка на Красный Лиман
2022-10-06
09:52
Российский военкор Евгений Лисицын утверждает, что казачий полк армии РФ выдвинулся в наступление на Краснолиманском направлении.
Утром 6 октября российский военный корреспондент Евгений Лисицын публично заявил, что 208-ой казачий полк вооружённых сил России пошёл в наступление на Красный Лиман в Донецкой Народной республике, недавно оставленный российскими войсками из-за риска окружения и занятый солдатами ВСУ.
По словам Лисицына, уже на старте контрнаступательной операции на Краснолиманском направлении фронта казаки демонстрируют успехи, освободив населённый пункт Диброво в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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