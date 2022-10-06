Эксперты пояснили, зачем добавлять зубную пасту в горшки с комнатными растениями
2022-10-06
09:59
Она снижает кислотность почвы, насыщает ее кальцием и фтором, а также снижает риск заражения растения грибком
Комнатные цветы, как и все другие растения, требуют заботы. Их нужно регулярно подкармливать. Но что делать, если ничего подходящего под рукой нет?
В таких случаях используют домашние средства вроде луковой шелухи или яичной скорлупы. Но есть еще и такой вариант, как зубная паста. Зачем ее добавляют в горшки с грунтом?
Дело в том, что зубная паста снижает кислотность почвы, насыщает ее кальцием и фтором, снижает риск заражения растения грибком. Особенно эффективна такая подкормка в момент цветения растений.
Использовать для этого можно любую дешевую пасту, но - без отбеливающего эффекта. Для приготовления раствора четверть тюбика пасты растворить в литре теплой воды.
Поливать прямо под корень. Обычно такое удобрение используется в период активного роста домашнего растения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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