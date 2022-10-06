WSJ: Россия обогнала США и Запад по поставкам оружия Украине

Издание Wall Street Journal утверждает, что Россия стала крупнейшим поставщиком вооружений украинским военным.

В четверг журналисты американской газеты Wall Street Journal сообщили, что 24 февраля 2022 года и по настоящий момент Россия является крупнейшим поставщиком вооружений украинской армии, обогнав по данному показателю правительства коллективного Запада во глава с Соединёнными Штатами.

По данным WSJ, это связано с тем, что при отводе российским войск с Киевского, Черниговского и Харьковского направлений вооружённые силы России бросили множество бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов, которые были присвоены ВСУ. Вместе с тем в WSJ пишут, что западное оружие до сих пор является более эффективным, чем российское.