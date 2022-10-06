WSJ: Россия обогнала США и Запад по поставкам оружия Украине
2022-10-06
10:08
Издание Wall Street Journal утверждает, что Россия стала крупнейшим поставщиком вооружений украинским военным.
В четверг журналисты американской газеты Wall Street Journal сообщили, что 24 февраля 2022 года и по настоящий момент Россия является крупнейшим поставщиком вооружений украинской армии, обогнав по данному показателю правительства коллективного Запада во глава с Соединёнными Штатами.
По данным WSJ, это связано с тем, что при отводе российским войск с Киевского, Черниговского и Харьковского направлений вооружённые силы России бросили множество бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов, которые были присвоены ВСУ. Вместе с тем в WSJ пишут, что западное оружие до сих пор является более эффективным, чем российское.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе