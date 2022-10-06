Россия предоставит Беларуси кредит 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения

Вице-премьер России сообщил о выделении для Республики Беларусь кредита в 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения.

Москва и Минск пришли к соглашению по вопросам реализации импортозамещающих проектов на территории Союзного государства. На эти цели Россия предоставит Беларуси кредит на сумму в $1,5 миллиарда. Об этом уведомил вице-премьер Алексей Оверчук.

"$1,5 миллиарда выделены на проекты, связанные с реализацией импортозамещающих проектов", — пояснил чиновник.

Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сообщал о подготовке соответствующего межправительственного проекта соглашения.