Россия предоставит Беларуси кредит 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения
2022-10-06
10:19
Вице-премьер России сообщил о выделении для Республики Беларусь кредита в 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения.
Москва и Минск пришли к соглашению по вопросам реализации импортозамещающих проектов на территории Союзного государства. На эти цели Россия предоставит Беларуси кредит на сумму в $1,5 миллиарда. Об этом уведомил вице-премьер Алексей Оверчук.
"$1,5 миллиарда выделены на проекты, связанные с реализацией импортозамещающих проектов", — пояснил чиновник.
Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сообщал о подготовке соответствующего межправительственного проекта соглашения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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