BFM: Украина не сможет вступить в НАТО во время военных действий
2022-10-06
10:21
6 октября представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон сообщил о неспособности Украины вступить в НАТО до окончания российской спецоперации.
В четверг сотрудник европейской комиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон дал интервью французскому телеканалу BFM, где публично заявил, что вопреки подаче заявления Владимира Зеленского об ускоренном принятии Украины в ряды НАТО данная страна не будет принята в состав Североатлантического альянса до окончания российской СВО.
Бретон напомнил, что внутренний установ НАТО запрещает принимать в свои ряды новые государства, которые имеют территориальные претензии к другим странам или ведут военные действия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе