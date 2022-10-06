BFM: Украина не сможет вступить в НАТО во время военных действий

6 октября представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон сообщил о неспособности Украины вступить в НАТО до окончания российской спецоперации.

В четверг сотрудник европейской комиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон дал интервью французскому телеканалу BFM, где публично заявил, что вопреки подаче заявления Владимира Зеленского об ускоренном принятии Украины в ряды НАТО данная страна не будет принята в состав Североатлантического альянса до окончания российской СВО.

Бретон напомнил, что внутренний установ НАТО запрещает принимать в свои ряды новые государства, которые имеют территориальные претензии к другим странам или ведут военные действия.