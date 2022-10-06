Стремоусов: армия Украины стянула огромное количество техники НАТО к Херсону

2022-10-06

10:28

Украинские войска продолжают накапливать западную военную технику на Херсонском направлении спецоперации.

В четверг официальный представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с рядом новых публичных заявлений, сообщив общественности о том, что армия Украины стянула действительно огромное количество техники НАТО на подступы к Херсону, накапливая силы для наступательной операции.

Также Стремоусов подчёркивает, что украинское контрнаступление на Херсонщину временно остановлено, поскольку ВСУ теряют до 300 человек погибшими в день на данном направлении фронта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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