Украинские войска продолжают накапливать западную военную технику на Херсонском направлении спецоперации.

В четверг официальный представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с рядом новых публичных заявлений, сообщив общественности о том, что армия Украины стянула действительно огромное количество техники НАТО на подступы к Херсону, накапливая силы для наступательной операции.

Также Стремоусов подчёркивает, что украинское контрнаступление на Херсонщину временно остановлено, поскольку ВСУ теряют до 300 человек погибшими в день на данном направлении фронта.