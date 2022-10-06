Стремоусов: армия Украины стянула огромное количество техники НАТО к Херсону
2022-10-06
10:28
Украинские войска продолжают накапливать западную военную технику на Херсонском направлении спецоперации.
В четверг официальный представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с рядом новых публичных заявлений, сообщив общественности о том, что армия Украины стянула действительно огромное количество техники НАТО на подступы к Херсону, накапливая силы для наступательной операции.
Также Стремоусов подчёркивает, что украинское контрнаступление на Херсонщину временно остановлено, поскольку ВСУ теряют до 300 человек погибшими в день на данном направлении фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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