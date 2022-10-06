Мир накрыла волна: упавший в эпоху динозавров метеорит вызвал на Земле 5-метровое цунами

Гигантские волны обошли всю планету за двое суток, они практически выскоблили морское дно

Исследователи Мичиганского университета доказали, что падение на Землю астероида 66 миллионов лет назад стало причиной не только гибели динозавров, но и глобального цунами, высота волн при котором достигала от полутора до пяти метров.

Ученые искусственно смоделировали силу и направление волн, и полученная картина подтвердила исследования геологических отложений по всему миру. Разрушительные волны прошли через пол-планеты и практически выскоблили морское дно, сообщает Вокруг света.

Исследователи смоделировали астероид Чикшулуб около 14 км в диаметре. И - его падение на полуостров Юкатан, скорость при этом была заложена 43,5 км в час (в 35 раз выше скорости звука).

Удар спровоцировал цепь катаклизмов, вызвавших гибель динозавров и других форм жизни. Всего на планете тогда погибли три четверти всего животного мира. На Земле начались массовые пожары, кислотные дожди, потом наступило глобальное похолодание.

Цифровая модель цунами показала, что после удара астероида и появления кратера в 180 км в течение 2,5 минут в атмосферу поднялось огромное облако сажи и пыли.

Из-за выбросов в Мексиканском заливе выросла стена воды высотой около 4,5 - 5 км. Следом в 220 км от места падения взметнулась волна в 1,5 км, покатившаяся в разных направлениях.

За сутки высокие волны разошлись по большей части Тихого и Атлантического океанов, и вошли в Индийский. За 48 часов они затронули большинство береговых линий земного шара.