МИД Молдавии вызвал посла России, сообщив о непризнании референдумов

2022-10-06

10:38

6 октября российский посол в Кишинёве Олег Васнецов был вызван в здание молдавского МИДа, где ему сообщили, что Молдавия не признаёт присоединение новых территорий к России.

В четверг утром министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что посол России в Кишинёве Олег Васнецов был вызван в здание местного Министерства иностранных дел, где ему сообщили, что молдавское правительство не признаёт результаты референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.

Также Попеску утверждает, что молдавские чиновники заявили Васнецову, что расценивают вхождение украинских территорий в состав России как аннексию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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