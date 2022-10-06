МИД Молдавии вызвал посла России, сообщив о непризнании референдумов
2022-10-06
10:38
6 октября российский посол в Кишинёве Олег Васнецов был вызван в здание молдавского МИДа, где ему сообщили, что Молдавия не признаёт присоединение новых территорий к России.
В четверг утром министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что посол России в Кишинёве Олег Васнецов был вызван в здание местного Министерства иностранных дел, где ему сообщили, что молдавское правительство не признаёт результаты референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.
Также Попеску утверждает, что молдавские чиновники заявили Васнецову, что расценивают вхождение украинских территорий в состав России как аннексию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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