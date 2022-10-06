Орбакайте первый раз вышла на связь после скандального заявления своей матери

Предыдущая публикация Кристины Орбакайте значится 27 сентября, когда певица была опечалена кончиной Бориса Моисеева. Какова тема нового поста?

Кристина Орбакайте вышла на связь с подписчиками. Артистка сделала первое заявление в соцсетях после отъезда матери Аллы Пугачёвой и её скандального поста в соцсетях.

Предыдущий раз Орбакайте появлялась в сети 27 сентября, приурочив пост скончавшемуся в этот день певцу Борису Моисееву.

В этот раз певица решила поздравить учителей в их профессиональный праздник.

Певица написала: "Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание".