Орбакайте первый раз вышла на связь после скандального заявления своей матери
2022-10-06
10:39
Предыдущая публикация Кристины Орбакайте значится 27 сентября, когда певица была опечалена кончиной Бориса Моисеева. Какова тема нового поста?
Кристина Орбакайте вышла на связь с подписчиками. Артистка сделала первое заявление в соцсетях после отъезда матери Аллы Пугачёвой и её скандального поста в соцсетях.
Предыдущий раз Орбакайте появлялась в сети 27 сентября, приурочив пост скончавшемуся в этот день певцу Борису Моисееву.
В этот раз певица решила поздравить учителей в их профессиональный праздник.
Певица написала: "Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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