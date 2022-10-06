Правительство РФ выделит Беларуси кредит на $1,5 млрд для импортозамещения
2022-10-06
10:42
Россия намерена выдать Беларуси кредит в рамках программы импортозамещения на сумму в полтора миллиарда долларов.
6 октября вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что российское правительство намерено выделить властям Беларуси полтора миллиарда долларов кредита на программу импортозамещения, о чём уже договорились представители обеих стран. По словам Оверчука, Минск и Москва согласовали данный проект пока лишь в устрой форме, однако скоро будут подписаны соответствующие документы.
Примечательно, что ещё в августе белорусский премьер-министр Роман Головченко заявлял о том, что Россия намерена предоставить Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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