Правительство РФ выделит Беларуси кредит на $1,5 млрд для импортозамещения

Россия намерена выдать Беларуси кредит в рамках программы импортозамещения на сумму в полтора миллиарда долларов.

6 октября вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что российское правительство намерено выделить властям Беларуси полтора миллиарда долларов кредита на программу импортозамещения, о чём уже договорились представители обеих стран. По словам Оверчука, Минск и Москва согласовали данный проект пока лишь в устрой форме, однако скоро будут подписаны соответствующие документы.

Примечательно, что ещё в августе белорусский премьер-министр Роман Головченко заявлял о том, что Россия намерена предоставить Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов.