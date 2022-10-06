Daily Mail: британцы осудили Байдена за нецензурную лексику в прямом эфире

Издание Daily Mail опубликовало репортаж о том, как накануне Джо Байден выругался в прямом эфире во включенный микрофон.

В ходе поездки во Флориду для общения с местным правительством о последствиях недавнего урагана в регионе Джо Байден использовал нецензурную лексику, что было запечатлено местными журналистами. Читатели британской газеты Daily Mail подвергли Байдена критике, оценив недавний инцидент с ругающимся в прямом эфире президентом США.

Некоторые из прокомментировавших репортаж Daily Mail сошлись во мнении о том, что Джо Байден не знал, что его снимают и что он вообще находится на улице, а не у себя дома, следствием чего могут является нарушения работы мозга, характерные для пожилых людей. Другие же комментаторы назвали "позором" нецензурную брань Байдена.