«Серый кардинал»‎: бэквокалистка Моисеева Копылова поделилась мнением о директоре артиста Горохе

Бывшая бэквокалистка Бориса Моисеева Алса Копылова называет арт-директора певца Сергея Гороха тенью артиста, серым кардиналом.

Экс-бэквокалистка Алса Копылова считает арт-директора певца Бориса Моисеева Сергея Гороха тенью артиста, серым кардиналом.

В интервью каналу РЕН ТВ она рассказала: "Про Сергея - это серый кардинал, это была его тень, как всегда у артиста есть директор. Но директор может быть как порядочным, а может быть непорядочным. Вот Сергей Горох оказался больше, чем порядочным человеком".

Копылова убеждена, что музыкант не стал бы долгое времени сотрудничать с нечестным человеком.