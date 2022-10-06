«Серый кардинал»: бэквокалистка Моисеева Копылова поделилась мнением о директоре артиста Горохе
2022-10-06
10:54
Бывшая бэквокалистка Бориса Моисеева Алса Копылова называет арт-директора певца Сергея Гороха тенью артиста, серым кардиналом.
Экс-бэквокалистка Алса Копылова считает арт-директора певца Бориса Моисеева Сергея Гороха тенью артиста, серым кардиналом.
В интервью каналу РЕН ТВ она рассказала: "Про Сергея - это серый кардинал, это была его тень, как всегда у артиста есть директор. Но директор может быть как порядочным, а может быть непорядочным. Вот Сергей Горох оказался больше, чем порядочным человеком".
Копылова убеждена, что музыкант не стал бы долгое времени сотрудничать с нечестным человеком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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