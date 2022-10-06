«Последнее китайское предупреждение»: знатоки объяснили, откуда пошло это выражение
2022-10-06
10:56
Оно появилось в пятидесятые годы, когда поддерживавшая Тайвань американская авиация много раз нарушала воздушное пространство КНР.
Эту фразу произносят тогда, когда оппонента много раз предупреждают о недопустимости неких поступков, но тот продолжает недозволенные действия. То есть, последнее китайское предупреждение - это грань, за которой должны последовать жесткие меры.
Оказывается, история фразеологизма на самом деле берет начало в Китае.
После Второй мировой войны там шла гражданская война. Точек полюса было две: консервативная партия (Гоминьдан) и компартия (КПК). Гоминьдан для достижения целей привлекал преступников, устраивал теракты, использовал услуги тайной полиции.
Тем не менее, в 1949-м году Гоминьдан потерпела поражение. Правящая верхушка этой партии во главе с Чан Кайши сбежала на Тайвань, где с 1911-го года уже существовала Китайская Республика, и продолжила там свою антикоммунистическую деятельность.
Она была настроена и против СССР, с которым у КНР сложились теплые отношения. А Гоминьдан «дружил» с США, которые финансово помогали этой партии. Самолеты Америки проводили при этом контрольные полеты над Тайваньским проливом, намеренно нарушая воздушное пространство КНР.
В ответ на это Китай выносил предупреждения, что в случае очередного проникновения страна примет ответные меры. Но ничего не менялось: самолеты США продолжали залетать в пространство КНР, которая на это не реагировала.
Так продолжалось до начала шестидесятых годов, к тому моменту американская авиация провела более тысячи безнаказанных вылетов и получила столько же "последних китайских предупреждений".
С тех пор фразеологизм «последнее китайское предупреждение» и начал свое шествие по планете.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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