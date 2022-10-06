Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ

Поездка была организована по инициативе и личному приглашению президента Чехии Милоша Земана, однако вместо запланированных трех дней эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тами покинул страну в первый же день.

Как сообщает чешский новостной ресурс Denik N, эмир выдвинул требования, которые дипломаты Чехии удовлетворить не смогли. В результате шейх принял решение о своей нецелесообразности дальнейшего пребывания в стране и покинул Чехию, пробыв в ней меньше одного дня.

По информации издания, в ходе визита предполагалось обсудить поставки сжиженного природного газа из Катара в Чехию. Этот вопрос для Праги особенно актуален в связи с тем, что поставки из России находятся под большим вопросом из-за повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также из-за введенных против России санкций Евросоюза.