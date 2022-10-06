Подольская показала свои ноги в жутких синяках, сняв видео и выложив в сеть

Наталья Подольская показала жуткие синяки на ногах, сняв увечья на видео и выложив в сеть. Что случилось?

Певица Наталья Подольская показала жуткие кровоподтеки на собственных ногах, сняв увечья на видео.

Подольская выложила ролик в сеть. Она задрала домашнюю одежду, чтобы показать гематомы.

Артистка заверила фанатов, что ее супруг Владимир Пресняков не является "автором" синяков на её теле.

Певица привлекла подписчиков высказать свои предположения: "Любуюсь своими ножками. Муж не бьет, не беспокойтесь. Ваши варианты, куда меня занесло?"