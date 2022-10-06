Подольская показала свои ноги в жутких синяках, сняв видео и выложив в сеть
2022-10-06
11:07
Наталья Подольская показала жуткие синяки на ногах, сняв увечья на видео и выложив в сеть. Что случилось?
Певица Наталья Подольская показала жуткие кровоподтеки на собственных ногах, сняв увечья на видео.
Подольская выложила ролик в сеть. Она задрала домашнюю одежду, чтобы показать гематомы.
Артистка заверила фанатов, что ее супруг Владимир Пресняков не является "автором" синяков на её теле.
Певица привлекла подписчиков высказать свои предположения: "Любуюсь своими ножками. Муж не бьет, не беспокойтесь. Ваши варианты, куда меня занесло?"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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