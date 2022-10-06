МИД Казахстана провёл «жёсткий» разговор с послом РФ из-за слов Захаровой
2022-10-06
11:09
Пресс-служба казахстанского МИДа рассказала о разговоре, состоявшимся накануне с российским послом.
6 октября Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что на днях посол России в республике был вызван в здание местного МИДа, где с ним провели "жёсткий" разговор из-за требований представителя МИД РФ Марии Захаровой выслать из Астаны украинского посла Павла Врублевского, публично призвавшего совершать насилие над русскими. В своём высказывании Захарова назвала Врублевского "националистом".
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили российскому послу о недопустимости такого тона со стороны Марии Захаровой, которая своими высказываниями пытается поставить под сомнение равенство Астаны и Москвы как двух самостоятельных стратегических партнёров на мировой арене.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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