МИД Казахстана провёл «жёсткий» разговор с послом РФ из-за слов Захаровой

2022-10-06

11:09

Пресс-служба казахстанского МИДа рассказала о разговоре, состоявшимся накануне с российским послом.

6 октября Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что на днях посол России в республике был вызван в здание местного МИДа, где с ним провели "жёсткий" разговор из-за требований представителя МИД РФ Марии Захаровой выслать из Астаны украинского посла Павла Врублевского, публично призвавшего совершать насилие над русскими. В своём высказывании Захарова назвала Врублевского "националистом".

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили российскому послу о недопустимости такого тона со стороны Марии Захаровой, которая своими высказываниями пытается поставить под сомнение равенство Астаны и Москвы как двух самостоятельных стратегических партнёров на мировой арене.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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