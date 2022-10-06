Генетики из Дании выяснили: все голубоглазые люди - потомки одного человека
2022-10-06
11:10
С голубыми глазами на Земле рождается только 10% людей. Как выяснилось, эта особенность передалась им по наследству от единственного конкретного предка, жившего в глубокой древности.
Датские ученые нашли истоки происхождения голубого цвета глаз у современных людей. Оказывается, это результат генетической мутации.
Изменения произошли с геном HERC2, который добавляет коричневому цвету голубой оттенок.
Человек - носитель мутировавшего гена - проживал на Земле 6-100 тыс. лет назад.
Профессор Ханс Айсберг:
«Из этого мы можем сделать вывод, что все голубоглазые люди связаны с одним и тем же предком. Все они унаследовали одну и ту же мутацию в одном и том же месте своей ДНК»
По мнению генетиков, изменения произошли во время древней миграции людей из Африки в Европу. Вот почему голубые глаза, как правило, встречаются у представителей европеидной расы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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