Режиссер Алексей Учитель заявил о выходе из оскаровского комитета России

Причиной такого поступка стало решение президиума Киноакадемии России не выдвигать российские фильмы на премию «Оскар» в 2022-м году.

Советский и российский режиссер Алексей Учитель заявил о своем решении покинуть оскаровский комитет РФ.

По словам народного артиста России, причиной такого поступка стал отказ президиума Киноакадемии "собраться вместе и выработать общую позицию".

Известный режиссер уточнил, что он уже сообщил об этом решении коллегам по комитету.

Ранее президиум Киноакадемии России заявил, что РФ не будет выдвигать фильмы на премию «Оскар» в 2022-м году.

Из-за этого решения оскаровский комитет России накануне покинул народный артист России Павел Чухрай, который занимал должность председателя комитета.