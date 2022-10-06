Режиссер Алексей Учитель заявил о выходе из оскаровского комитета России
2022-10-06
11:12
Причиной такого поступка стало решение президиума Киноакадемии России не выдвигать российские фильмы на премию «Оскар» в 2022-м году.
Советский и российский режиссер Алексей Учитель заявил о своем решении покинуть оскаровский комитет РФ.
По словам народного артиста России, причиной такого поступка стал отказ президиума Киноакадемии "собраться вместе и выработать общую позицию".
Известный режиссер уточнил, что он уже сообщил об этом решении коллегам по комитету.
Ранее президиум Киноакадемии России заявил, что РФ не будет выдвигать фильмы на премию «Оскар» в 2022-м году.
Из-за этого решения оскаровский комитет России накануне покинул народный артист России Павел Чухрай, который занимал должность председателя комитета.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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