Еврокомиссар Бретон озвучил причину отказа Украине во вступлении в НАТО
2022-10-06
11:27
Еврокомиссар Бретон заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания боевых действий.
Еврокомиссар ЕС Тьери Бретон в интервью телеканалу BFM поделился мнением о том, что несмотря на поданную Киевом заявку, страна не сможет стать полноправным членом НАТО, так как находится в состоянии боевых действий.
"Президент Ураины просит о вступлении в Альянс, но такой вопрос в условиях боевых действий ставить нельзя", — сказал Бретон.
Ранее сообщалось, что 30 сентября Владимир Зеленский рассказал, что Украина подала заявку о присоединении к Североатлантическому альянсу в ускоренном порядке.
Опубликовано: Максим Алексеев
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