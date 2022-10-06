Еврокомиссар Бретон озвучил причину отказа Украине во вступлении в НАТО

Еврокомиссар Бретон заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания боевых действий.

Еврокомиссар ЕС Тьери Бретон в интервью телеканалу BFM поделился мнением о том, что несмотря на поданную Киевом заявку, страна не сможет стать полноправным членом НАТО, так как находится в состоянии боевых действий.

"Президент Ураины просит о вступлении в Альянс, но такой вопрос в условиях боевых действий ставить нельзя", — сказал Бретон.

Ранее сообщалось, что 30 сентября Владимир Зеленский рассказал, что Украина подала заявку о присоединении к Североатлантическому альянсу в ускоренном порядке.