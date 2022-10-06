Эмир Катара досрочно покинул Чехию из-за отказа в участии в Пражском саммите

5 октября эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Чехию с официальным визитом. В этот же день состоялись его переговоры с с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Петром Фиалой.

Но после этого Аль Тани неожиданно покинул страну, хотя у него были запланированы переговоры еще на 6 и 7 октября.

Deník N со ссылкой на собственные источники сообщает, что эмир захотел присутствовать на неформальном европейском саммите с участием глав государств, который пройдет в Праге.

По словам главы внешнеполитического отдела аппарата президента Чехии Рудольфа Йиндрака, Брюссель отказал эмиру в участии в саммите, поскольку для этого нужно было получить согласие остальных участников. После этого Аль Тани покинул страну.

Чехия заинтересована в сотрудничестве с Катаром как с поставщиком сжиженного природного газа на фоне энергетического кризиса и отсутствия поставок российских энергоносителей.