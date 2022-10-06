Не менее 30 человек погибли при нападении на детский сад в Таиланде
2022-10-06
11:42
По данным полиции, не менее 30 человек, в том числе много детей, погибли при нападении на детский сад на севере Таиланда.
Полиция сообщила, что в четверг мужчина, вооруженный ножом и огнестрельным оружием, ворвался в детский сад в Накланге в северной провинции Нонг-Буа-Лампху и выстрелил, прежде чем скрыться.
По словам представителя провинциальной полиции, среди погибших по меньшей мере 23 ребенка.
По данным полиции, преступник, бывший полицейский, затем скрылся, прежде чем убить себя и свою семью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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