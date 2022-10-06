Не менее 30 человек погибли при нападении на детский сад в Таиланде

По данным полиции, не менее 30 человек, в том числе много детей, погибли при нападении на детский сад на севере Таиланда.

Полиция сообщила, что в четверг мужчина, вооруженный ножом и огнестрельным оружием, ворвался в детский сад в Накланге в северной провинции Нонг-Буа-Лампху и выстрелил, прежде чем скрыться.

По словам представителя провинциальной полиции, среди погибших по меньшей мере 23 ребенка.

По данным полиции, преступник, бывший полицейский, затем скрылся, прежде чем убить себя и свою семью.

