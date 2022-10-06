В результате вертолетной операции США на северо-востоке Сирии погиб мирный житель

Несколько вертолетов армии США провели операцию на северо-востоке Сирии, в результате которой погиб один человек, сообщило официальное сирийское телевидение в четверг (6 октября).

Операция, проведенная ночью «американскими оккупантами», произошла недалеко от провинции Хассаке, указывает государственное телевидение.

На вопрос AFP американское командование Ближнего Востока (Centcom) указало, что у него нет непосредственной информации для связи по этому вопросу.