В результате вертолетной операции США на северо-востоке Сирии погиб мирный житель
2022-10-06
11:47
Несколько вертолетов армии США провели операцию на северо-востоке Сирии, в результате которой погиб один человек, сообщило официальное сирийское телевидение в четверг (6 октября).
Операция, проведенная ночью «американскими оккупантами», произошла недалеко от провинции Хассаке, указывает государственное телевидение.
На вопрос AFP американское командование Ближнего Востока (Centcom) указало, что у него нет непосредственной информации для связи по этому вопросу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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