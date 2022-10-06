В Ганновере совершено нападение на синагогу во время празднования там Йом-Кипур

Неизвестные совершили нападение на синагогу еврейской общины Ганновера в среду вечером во время службы.

По данным муниципалитета, преступники разбили стекло камнем. Представитель полиции подтвердил Евангелической пресс-службе (epd), что окно было повреждено. Официальные лица начали расследование вечером того же дня.

По данным общины, от 150 до 200 человек находились в синагоге в это время, чтобы отпраздновать завершение самого высокого еврейского праздника Йом Кипур. Никто не пострадал. Инцидент напомнил о нападении на синагогу в Галле три года назад, которое также было совершено в Йом-Кипур.

Около 19:00 присутствующие услышали удар в окно женской галереи, сообщил председатель общины и государственного объединения еврейских общин Нижней Саксонии Михаэль Фюрст.

